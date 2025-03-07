Залог урожая: Россиянам назвали главные правила старта дачного сезона в марте

Март — это не просто первый месяц весны, а ключевой момент для подготовки дачного участка. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Life.ru отметил, что ошибки на этом этапе могут погубить весь урожай.

Сначала проведите осмотр территории. Зима могла оставить после себя разрушенные дорожки, сломанные заборы или повреждённую кровлю. Если на участке скапливается талая вода, проверьте дренажную систему — иначе корни растений могут загнить.

Второе — подготовка почвы. Пока земля ещё не прогрелась, можно заняться расчисткой территории от прошлогодней листвы. Как только почва немного подсохнет, можно приступать к рыхлению и перекопке грядок. Если почва тяжёлая глинистая, внесите песок и перегной. Если почва песчаная, добавьте торф и компост. Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

Ещё один важный этап — это подготовка рассады. Томаты, перцы, баклажаны, капусту уже можно сеять в горшочки. Выбирайте качественные семена и используйте специальные кассеты или торфяные таблетки — это обеспечит растениям правильный старт.

Пока деревья не проснулись, проведите обрезку: удалите сухие и загущающие ветки, чтобы крона лучше проветривалась и освещалась солнцем. Чаплин рекомендует не забывать и о борьбе с вредителями: пока почки не распустились, опрыскайте деревья медным купоросом или бордоской жидкостью.

«Март — это время надежд и планов, время, когда дачники начинают готовиться к новому сезону. Правильная подготовка участка и рассады, своевременная обрезка и обработка от вредителей — залог будущего урожая и комфортного отдыха на природе», — заключил депутат.