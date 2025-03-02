Россиянам назвали растения, за выращивание которых можно угодить в тюрьму

Некоторые виды растений не рекомендуется выращивать на земельном участке или на придомовых территориях, так как за это может грозить тюрьма. Об этом предупредила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова. По её словам, список запрещённых к выращиванию растений указан в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года.

«В каждом из этих растений содержатся наркотические и/или психотропные вещества. В списке не только широко известные мак и конопля, но и экзотические голубой лотос, ипомея трёхцветная, роза гавайская и т.д.», — объяснила специалист в беседе с агентством «Прайм».

По её словам, также нельзя выращивать турбину щитковидную, гармалу обыкновенную, мимозу хостилис и шалфей предсказателей. Для многих дачников эти цветы покажутся безобидными, но это далеко не так. Леонова добавила, что если на даче или придомовой территории обнаружат растение из указанного списка, это может повлечь административное наказание в виде штрафа от трёх до пяти тысяч рублей. А вот выращивание растений в особо крупном размере грозит реальным тюремным сроком до восьми лет.