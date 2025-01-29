Зловещая орхидея-вампир Дракула расцвета в «Аптекарском огороде» в МГУ

Редкая экзотическая орхидея, известная как дракула вампира (Dracula vampira), разпустилась в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород», о чём сообщили в их Telegram-канале.

Эту впечатляющую и даже немного страшную орхидею можно увидеть в Палмовой оранжерее. Ботаники пояснили, что в роду Дракула насчитывается 118 видов, родом из таких стран, как Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор. Некоторые представители этого рода имеют насыщенный кроваво-красный цвет, что и дало повод для их драматического наименования. Кроме того, чашелистики этих орхидей обладают уникальными выростами.

В данный момент в «Аптекарском огороде» цветёт вид под названием Dracula Felix (плодовитая). Это название связано с её способностью образовывать множество цветков — сейчас орхидея буквально усыпана ими. Размеры цветов Dracula felix составляют примерно 8×8 см. Интересно, что в конце XIX века такие растения были весьма популярны в оранжереях Европы, а их редкость и готическая форма только усиливали их привлекательность для коллекционеров.

Также специалисты отметили, что это удивительное растение получило народное название — орхидея-обезьянка, поскольку у её цветков можно рассмотреть очертания звериной мордочки.