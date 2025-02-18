Меньше работы, больше плодов: Названы главные дачные тренды 2025 года

Богатый урожай при минимальном уходе — таким станет главный девиз российских дачников в 2025 году, заявил Life.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По словам председателя Союза дачников Подмосковья, для этого счастливые обладатели огородов и теплиц будут делать ставку на сорта и гибриды, устойчивые к изменениям климата.

Мы видим растущий интерес к засухоустойчивым сортам томатов, таким как «Де Барао» и «Чёрный принц», а также к перцам вроде «Рамиро», которые показывают стабильную урожайность даже в жаркое лето. Что касается капусты, то дачники всё чаще выбирают гибриды типа «Бронко F1», устойчивые к киле. В зелени пользуются спросом сорта «Русский размер» (салат) и «Гейзер» (укроп), меньше подверженные болезням Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

По словам парламентария, ещё одним инструментом в арсенале дачников станут современные укрывные материалы. Они не только защитят грядки от морозов, но и будут регулировать влажность и температуру почвы. В этом вопросе оптимальны геотекстиль с плотностью не менее 100 грамм на квадратный метр для мульчирования грядок и агроволокно нового поколения, например, марки СУФ-42. Они снизят количество сорняков и уменьшат потребность в поливе, создав оптимальные условия для роста растений.

«Важно помнить, что дача — это не только источник свежих овощей и фруктов, но и место для отдыха и восстановления сил. Правильный выбор семян и укрывных материалов, а также разумный подход к посадкам позволят дачникам получать удовольствие от работы на земле и наслаждаться богатым урожаем», — подытожил Чаплин.