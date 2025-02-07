В Подмосковье предложили сажать низкорослых Москвичей

С учётом климата Московской области местным дачникам лучше выбирать низкорослые сорта помидоров с коротким периодом всхода до плодоношения. Об этом рассказал агроном Михаил Воробьёв. В беседе с интернет-изданием Regions.ru он рекомендовал сажать сорта Белый налив, Москвич и Дубок.

«У них формируются цветы, как у подсолнухов. На верхушке вырастает кисть, и рост прекращается. Низкорослые сорта хорошо растут в открытом грунте Подмосковья и приносят отличный урожай», — подчеркнул эксперт.