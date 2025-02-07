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7 февраля, 12:10

В Подмосковье предложили сажать низкорослых Москвичей

Агроном Воробьёв считает помидоры Белый налив лучшим сортом для посадки в МО

С учётом климата Московской области местным дачникам лучше выбирать низкорослые сорта помидоров с коротким периодом всхода до плодоношения. Об этом рассказал агроном Михаил Воробьёв. В беседе с интернет-изданием Regions.ru он рекомендовал сажать сорта Белый налив, Москвич и Дубок.

«У них формируются цветы, как у подсолнухов. На верхушке вырастает кисть, и рост прекращается. Низкорослые сорта хорошо растут в открытом грунте Подмосковья и приносят отличный урожай», — подчеркнул эксперт.

По его словам, низкорослые томаты отлично подходят для открытого грунта. Кроме того, данные сорта лучше остальных подстраиваются под климатические особенности, которые всё же отличаются на разных территориях Подмосковья. К примеру, на южных склонах помидоры будут расти быстрее, чем на северных.

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Ранее сибирские учёные создали свет для выращивания помидоров на Крайнем Севере. Кроме того, россиянам назвали пять лучших природных антибиотиков. В свою очередь, фельдшер рассказала о пользе помидоров для здоровья.

Обложка ©

pixabay / neelam279

Борис Эльфанд
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