Повышенное давление, криз и эпилепсия: Эксперт раскрыла главную опасность любимых солений от бабули

Переизбыток соли в организме может негативно влиять на работу сердца и почек. Об этом в беседе с Life.ru рассказала нутрициолог Лариса Никитина. По её словам, не стоит совсем отказываться от любимых солений из банки, однако стоит знать меру.

«Количество соли, которое можно употреблять в день, составляет пять граммов для взрослого человека. В рассолах содержатся полезные элементы в виде электролитов: натрий, хлор, калий. Также в рассол переходят витамины и минералы из засаливаемых овощей. Это делает рассол полезным, поэтому его часто используют для восстановления после вечерних возлияний или праздников. Он помогает нормализовать общее количество воды в организме, притягивая соль и воду», — рассказала эксперт.

Но есть и обратная сторона. По словам нутрициолога, повышенное количество соли приводит к увеличению жидкости в организме. Все внутренние органы начинают работать в усиленном режиме, а тело становится пастозным. Кроме того, избыток соли, особенно натрия, вызывает жажду, сонливость, а в крайних случаях — даже эпилептические припадки, добавила специалист. Никитина отметила, что переизбыток соли также негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, особенно если уже есть проблемы.

Одним из главных последствий избытка соли является повышение нагрузки на внутренние органы, такие как почки и сердце. Это приводит к сужению сосудов и повышению артериального давления. Для людей с гипертонией или лабильной нервной системой, склонных к кризам, это может быть крайне опасно. Нутрициолог Лариса Никитина

Никитина отметила, что если кто-то любит солёные продукты, такие как огурцы или помидоры из банки, то стоит просто ополоснуть их водой, чтобы убрать лишнюю соль. После такой обработки вкус и полезные свойства сохраняются, но количество соли уменьшается. Также эксперт добавила, что это касается и засоленной рыбы: опытные хозяйки счищают лишнюю соль ножом через сутки после засолки.

Если же желание поесть солёного возникает часто, специалист рекомендовала заменить рассолы квашеными продуктами, такими как капуста с морковкой, брусникой или клюквой, так как подобные блюда являются источником витаминов и микроэлементов. Никитина также заметила, что полностью отказываться от солёного не стоит, но важно соблюдать меру. Кроме того, она напомнила людям с гипертонией о необходимости принимать назначенные врачом препараты и следить за количеством потребляемой соли, особенно перед сном.