Российским дачникам напомнили про крупные штрафы в 2025 году
Юрист Васильева: Россиян могут оштрафовать за утилизацию натурального мусора
В 2025 году владельцы дачных участков рискуют столкнуться с серьёзными штрафами за ряд нарушений. Россиян предупредили, что нецелевое использование земли, нарушение правил пожарной безопасности, неправильная утилизация отходов, несоблюдение санитарных норм и требований к строительству могут повлечь за собой административную ответственность. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала юрист, доцент Финансового университета при Правительстве российской Федерации Оксана Васильева.
Также среди нарушений неправильная утилизация натурального мусора.
«Важно помнить, что утилизация натурального мусора, такого как скошенная трава, листья и ветки путём сжигания допускаются только при определенных условиях», – отметила Васильева.
Она напомнила, что разводить костёр разрешено только в металлической бочке со дном. При этом нужно соблюдать безопасные расстояния: не менее 7,5 метра от зданий, 15 метров от лиственного леса и 50 метров от хвойного. За нарушение правил предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей.
Также с 1 марта изменились правила проведения сделок с земельными участками. Эксперт отметила, что земли должны быть внесены в ЕГРН в обязательном порядке.
«Регистрация сделок в отношении земельного участка не может быть осуществлена в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о местоположении границ участка. Также запрещается постановка на кадастровый учёт или оформление прав на здания незавершённого строительства, границы которого не учтены в ЕГРН», — подчеркнула юрист.
Кроме того, Васильева напомнила, что с 1 марта 2025 года в силу вступило нововведение, которое касается освоения дачного участка. Если земля не будет приведены в порядок в течение трёх лет или на ней останется не вывезенный хлам, владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Ранее юристы рассказали, что далеко не за все постройки, расположенные на участке, нужно платить. Так, ветхие конструкции, теплицы и парники не облагаются налогами, что поможет сэкономить на оплате налогов.
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