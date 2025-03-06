Российским дачникам напомнили про крупные штрафы в 2025 году

В 2025 году владельцы дачных участков рискуют столкнуться с серьёзными штрафами за ряд нарушений. Россиян предупредили, что нецелевое использование земли, нарушение правил пожарной безопасности, неправильная утилизация отходов, несоблюдение санитарных норм и требований к строительству могут повлечь за собой административную ответственность. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала юрист, доцент Финансового университета при Правительстве российской Федерации Оксана Васильева.

Также среди нарушений неправильная утилизация натурального мусора.

«Важно помнить, что утилизация натурального мусора, такого как скошенная трава, листья и ветки путём сжигания допускаются только при определенных условиях», – отметила Васильева.

Она напомнила, что разводить костёр разрешено только в металлической бочке со дном. При этом нужно соблюдать безопасные расстояния: не менее 7,5 метра от зданий, 15 метров от лиственного леса и 50 метров от хвойного. За нарушение правил предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей.

Также с 1 марта изменились правила проведения сделок с земельными участками. Эксперт отметила, что земли должны быть внесены в ЕГРН в обязательном порядке.

«Регистрация сделок в отношении земельного участка не может быть осуществлена в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о местоположении границ участка. Также запрещается постановка на кадастровый учёт или оформление прав на здания незавершённого строительства, границы которого не учтены в ЕГРН», — подчеркнула юрист.

Кроме того, Васильева напомнила, что с 1 марта 2025 года в силу вступило нововведение, которое касается освоения дачного участка. Если земля не будет приведены в порядок в течение трёх лет или на ней останется не вывезенный хлам, владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей.