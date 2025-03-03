Юрист раскрыл, за какие постройки на участке можно не платить налоги
Юрист Адамс заявил, что теплицы, парники и сараи не облагаются налогом
Теплицы, парники и сараи не облагаются налогом. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Некоторые постройки на участке не облагаются налогами. Речь идёт о ветхих конструкциях, теплицах и парниках, заявил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. Оформить право на постройки такого типа для наследства или суда можно только в Росреестре.
«Не облагаются налогом деревянные постройки без фундамента, летние теплицы и парники, ветхие сараи и другие ветхие или разрушившиеся постройки, снятые с учета. Теплицы, навесы, беседки. Что делать дачнику? Регистрировать постройки необязательно», — цитирует Адамса NEWS.ru.
Если что-то из подобных построек уже зарегистрировано, то через налоговую инспекцию можно решить вопрос о снятии сарая или беседки с учёта. Эта возможность имеется только для некапитальных построек. Однако у пенсионеров есть возможность снять одну капитальную постройку с учёта.
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