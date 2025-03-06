Москва подарит всем женщинам на 8 Марта рекордно тёплую погоду в честь праздника

Погода в Москве на предстоящих выходных может стать рекордно тёплой, а 8 Марта вовсе превратиться в самый тёплый праздник за всю историю наблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в интервью «Вечерней Москве». При этом в четверг и пятницу, 6 и 7 марта, небо будет облачным и возможны небольшие дожди, но температура воздуха в регионе постепенно повысится.

«В четверг, 6 марта, в Москве прогнозируется от плюс 5 до плюс 7 градусов, но уже в пятницу, 7 марта, воздух прогреется до плюс 8–9 градусов. Хотя климатическая норма в этот период должна быть чуть выше нулевой отметки», — рассказал синоптик.

В праздничные выходные, 8 и 9 марта, осадки не предсказываются. Температура продолжит расти и достигнет аномально высоких значений, добавил специалист.