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6 марта, 15:50

Москва подарит всем женщинам на 8 Марта рекордно тёплую погоду в честь праздника

Синоптик Леус: В Москве 8 Марта возможна рекордно тёплая погода

Погода в Москве на предстоящих выходных может стать рекордно тёплой, а 8 Марта вовсе превратиться в самый тёплый праздник за всю историю наблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в интервью «Вечерней Москве». При этом в четверг и пятницу, 6 и 7 марта, небо будет облачным и возможны небольшие дожди, но температура воздуха в регионе постепенно повысится.

«В четверг, 6 марта, в Москве прогнозируется от плюс 5 до плюс 7 градусов, но уже в пятницу, 7 марта, воздух прогреется до плюс 8–9 градусов. Хотя климатическая норма в этот период должна быть чуть выше нулевой отметки», — рассказал синоптик.

В праздничные выходные, 8 и 9 марта, осадки не предсказываются. Температура продолжит расти и достигнет аномально высоких значений, добавил специалист.

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А какой будет погода в течение всего месяца, Life.ru рассказывал в этом материале. Осадков синоптики обещают около 40 мм.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / soul_studio

Наталья Афонина
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