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9 марта, 08:01

Синоптик объяснил резкое потепление в европейской части России

Вильфанд: В европейскую часть РФ пришло аномальное тепло из-за отсутствия снега

В европейской части России установилась погода на 3-4 градуса выше нормы из-за отсутствия снега. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая. Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на 3-4 градуса ниже, чем сейчас», сказал Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

Он пояснил, что отсутствие снега влияет на процесс прогрева почвы и температуре воздуха. При наличии снежного покрова высотой даже 5-10 сантиметров погода была бы на порядок холоднее.

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Аномальное тепло — это не только прогулки налегке и витамин D от солнечных лучей, но и насекомые. По данным зоологов, из-за высокой температуры в столичном регионе раньше обычного проснутся комары-звонцы и комнатные мухи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Мария Любицкая
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