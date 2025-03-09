Синоптик объяснил резкое потепление в европейской части России

В европейской части России установилась погода на 3-4 градуса выше нормы из-за отсутствия снега. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая. Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на 3-4 градуса ниже, чем сейчас», — сказал Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

Он пояснил, что отсутствие снега влияет на процесс прогрева почвы и температуре воздуха. При наличии снежного покрова высотой даже 5-10 сантиметров погода была бы на порядок холоднее.