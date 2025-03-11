Названы регионы России, которые скуют 30-градусные морозы в марте

Регионы Дальневосточного федерального округа накроет холодный циклон, который придёт в регион из Китая, столбик термометра местами может опуститься до отметки в минус 30 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра РФ.

«11 и 12 марта в южной половине Забайкальского края в тыловой части циклона пройдёт сильный снег со штормовым ветром 25-30 м/с. Морозы окрепнут. До 14 марта по ночам температура будет понижаться до -22…-27°, в северной половине Забайкальского края до -32°, днём температура тоже отрицательная от 0 до -6°. Но 13 марта установится, хотя и холодная погода, но без садков», — говорится в тексте.

Циклон зайдёт и на территорию Амурской области. Там выпадет сильный снег, а порывы ветра достигнут 15 — 20 метров в секунду. Только к 14 марта температура зафиксируется на отметке в минус 9 — 14 градусов. В Хабаровском крае непривычный и совсем не весенний холод продлится с 12 до 14 марта. Камчатка, Курилы и Сахалин тоже попадут в зону действия циклона, ожидаются гололедица, метели, ветер до 23 метров в секунду.