«От берёзы до полыни»: Врач назвала растения, которых стоит остерегаться аллергикам весной

В Москве из-за теплой погоды уже начался сезон аллергии на пыльцу растений. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

«Сезонная аллергия активно проявляется с апреля по сентябрь и совпадает с периодом цветения различных растений — от берёзы, ольхи, газонной травы весной и заканчивая разными видами полыни ближе к осени. Однако небывало тёплая зима и вступление весны в свои права уже в марте привели к тому, что пробуждение природы в этом году началось значительно раньше и пациенты уже жалуются на специфические симптомы: кашель, насморк и резь в глазах», — сказала Малиновская.