«От берёзы до полыни»: Врач назвала растения, которых стоит остерегаться аллергикам весной
Врач Малиновская: Сезон аллергии на пыльцу начался в Московском регионе
В Москве из-за теплой погоды уже начался сезон аллергии на пыльцу растений. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.
«Сезонная аллергия активно проявляется с апреля по сентябрь и совпадает с периодом цветения различных растений — от берёзы, ольхи, газонной травы весной и заканчивая разными видами полыни ближе к осени. Однако небывало тёплая зима и вступление весны в свои права уже в марте привели к тому, что пробуждение природы в этом году началось значительно раньше и пациенты уже жалуются на специфические симптомы: кашель, насморк и резь в глазах», — сказала Малиновская.
Специалист напомнила, что аллергикам рекомендуется избегать продуктов, способных усугубить симптомы. Она пояснила, что при аллергии на пыльцу берёзы и ольхи не следует употреблять в пищу яблоки, морковь, картофель, томаты, вишню, сливы и другие косточковые. Она отметила, что пыльца злаковых трав схожа с такими продуктами, как квас, пиво, арахис, кукуруза, бобовые, клубника и щавель, а сорные травы — с подсолнечным маслом, цикорием, бананом, чесноком, манго и рядом других продуктов. Таким образом, по словам Малиновской, аллергикам необходимо быть избирательными в своём рационе в любое время года, так как эти продукты могут вызывать респираторные аллергические реакции.
Ранее доктор медицинских наук по специальности «клиническая иммунология, аллергология» назвала три действия, которые спасут от аллергии весной. Сначала определяется истинная причина реакции организма, затем изучается календарь пыления. После этого пациент консультируется с лечащим врачом для разработки плана лечения.
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