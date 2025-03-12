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12 марта, 11:22

В Москве установлен новый рекорд тепла

Тишковец: В Москве побит суточный рекорд тепла 2002 года для 12 марта

В Москве побит рекорд тепла для 12 марта — в столице установилась высокая температура для этого дня. Как сообщил на своей странице VK специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, воздух в городе прогрелся до почти плюс 10 градусов.

Специалист рассказал, что к полудню метеостанция ВДНХ зафиксировала рекордный показатель в плюс 9,5 градуса.

«Побит рекорд тепла для 12 марта, который держится с 2002 года, когда в столице было +9,2. Показания барометров будут падать и составят 736 мм рт. ст.», — написал он в своём аккаунте.

Синоптик рассказал, какой погоды ждать москвичам в середине марта
Синоптик рассказал, какой погоды ждать москвичам в середине марта

Ранее сообщалось, что в выходные в столицу может вернуться зима. Синоптики предупредили, что на улицах может появиться снег, которые припорошит дороги. Также жителям столицы напомнили, что март нельзя считать полноценным весенним месяцем.

Обложка ©

Freepik / prostooleh

Ольга Сливченко
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