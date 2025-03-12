В Москве установлен новый рекорд тепла

В Москве побит рекорд тепла для 12 марта — в столице установилась высокая температура для этого дня. Как сообщил на своей странице VK специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, воздух в городе прогрелся до почти плюс 10 градусов.

Специалист рассказал, что к полудню метеостанция ВДНХ зафиксировала рекордный показатель в плюс 9,5 градуса.

«Побит рекорд тепла для 12 марта, который держится с 2002 года, когда в столице было +9,2. Показания барометров будут падать и составят 736 мм рт. ст.», — написал он в своём аккаунте.