В Москве установлен новый рекорд тепла
Тишковец: В Москве побит суточный рекорд тепла 2002 года для 12 марта
В Москве побит рекорд тепла для 12 марта — в столице установилась высокая температура для этого дня. Как сообщил на своей странице VK специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, воздух в городе прогрелся до почти плюс 10 градусов.
Специалист рассказал, что к полудню метеостанция ВДНХ зафиксировала рекордный показатель в плюс 9,5 градуса.
«Побит рекорд тепла для 12 марта, который держится с 2002 года, когда в столице было +9,2. Показания барометров будут падать и составят 736 мм рт. ст.», — написал он в своём аккаунте.
Ранее сообщалось, что в выходные в столицу может вернуться зима. Синоптики предупредили, что на улицах может появиться снег, которые припорошит дороги. Также жителям столицы напомнили, что март нельзя считать полноценным весенним месяцем.
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