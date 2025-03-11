«Припорошит снежком»: Москвичей предупредили о возращении зимы

Март нельзя считать полноценным весенним месяцем. За недавним потеплением в центральной части России может последовать похолодание. Так, жителям Москвы и Подмосковья к выходным стоят ждать зимних температур, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также не исключил, что в столичном регионе пойдёт снег.

«В субботу-воскресенье первая фаза понижения температуры, а в понедельник уже даже, может быть, и припорошит снежком», — спрогнозировал синоптик в эфире радио «Комсомольская правда».