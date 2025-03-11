Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 15:37

«Припорошит снежком»: Москвичей предупредили о возращении зимы

Синоптик Шувалов спрогнозировал понижение температуры в Москве на выходных

Март нельзя считать полноценным весенним месяцем. За недавним потеплением в центральной части России может последовать похолодание. Так, жителям Москвы и Подмосковья к выходным стоят ждать зимних температур, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также не исключил, что в столичном регионе пойдёт снег.

«В субботу-воскресенье первая фаза понижения температуры, а в понедельник уже даже, может быть, и припорошит снежком», — спрогнозировал синоптик в эфире радио «Комсомольская правда».

Тем не менее, по его словам, высокие температурные рекорды сохранятся на основной территории центральной России на этой неделе. В средней полосе (Смоленск, Москва, Владимир) термометры покажут до 14 градусов тепла, южнее (Белгород, Курск, Орел, Воронеж) воздух прогреется до 17 градусов. А на Кубани и на Северном Кавказе уже устойчивое тепло, заключил эксперт.

От гепатита до энцефалита: Life.ru узнал у врача об опасностях ранней весны в России
От гепатита до энцефалита: Life.ru узнал у врача об опасностях ранней весны в России

Напомним, ранее Шувалов рассказал, какой погоды ждать москвичам в середине марта. По его словам, с 11 по 14 марта в столице будет тёплая погода с дождями. Кстати, температуру в батареях Москвы снизили до минимума из-за прихода весны.

Обложка ©

Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar