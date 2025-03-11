«Припорошит снежком»: Москвичей предупредили о возращении зимы
Синоптик Шувалов спрогнозировал понижение температуры в Москве на выходных
Март нельзя считать полноценным весенним месяцем. За недавним потеплением в центральной части России может последовать похолодание. Так, жителям Москвы и Подмосковья к выходным стоят ждать зимних температур, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также не исключил, что в столичном регионе пойдёт снег.
«В субботу-воскресенье первая фаза понижения температуры, а в понедельник уже даже, может быть, и припорошит снежком», — спрогнозировал синоптик в эфире радио «Комсомольская правда».
Тем не менее, по его словам, высокие температурные рекорды сохранятся на основной территории центральной России на этой неделе. В средней полосе (Смоленск, Москва, Владимир) термометры покажут до 14 градусов тепла, южнее (Белгород, Курск, Орел, Воронеж) воздух прогреется до 17 градусов. А на Кубани и на Северном Кавказе уже устойчивое тепло, заключил эксперт.
Напомним, ранее Шувалов рассказал, какой погоды ждать москвичам в середине марта. По его словам, с 11 по 14 марта в столице будет тёплая погода с дождями. Кстати, температуру в батареях Москвы снизили до минимума из-за прихода весны.
Life.ru