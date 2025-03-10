От гепатита до энцефалита: Life.ru узнал у врача об опасностях ранней весны в России

На смену аномально тёплой зиме в большинстве регионов пришла ранняя весна, что может привести к всплеску заболеваний — от аллергии до энцефалита. Как правило, такая погода может увеличить рост респираторных заболеваний. Кроме того, отсутствие морозов и яркого солнца снижает иммунитет, приводит к дефициту серотонина и витамина D, что провоцирует упадок сил и сезонную депрессию, рассказала Life.ru эксперт лаборатории «Гемотест», врач Александра Филёва.

«Организм многих людей уже ослаблен после такой зимы, а аномально тёплая и ранняя весна принесёт свои проблемы. В этом году во многих регионах раньше начнётся сезон цветения деревьев и кустарников, а значит, и сезонной аллергии на пыльцу растений. От неё страдает 18–23% населения. Кроме того, в тепле раньше и быстрее активизируются клещи — переносчики энцефалита, боррелиоза и других тяжёлых инфекций», — заявила эксперт.

Кроме того, в некоторых регионах раннее таяние снега может спровоцировать сильные паводки, во время которых возникнут эпидемии острых кишечных инфекций, дизентерии и гепатита А. Возбудители таких заболеваний обычно передаются через загрязнённую воду. В засушливых же регионах весеннее солнце может вызвать природные пожары. Они не только наносят большой ущерб экономике, но и вредят здоровью.

«Весной всем рекомендуется обратить внимание на своё здоровье, но особенно важно прислушиваться к самочувствию людям с хроническими заболеваниями. При тревожных симптомах стоит сразу обратиться к врачу, а чтобы встретить весну во всеоружии, нужно уже сейчас позаботиться о себе: чаще гулять, употреблять в пищу больше клетчатки и наладить режим сна», — заключила врач.