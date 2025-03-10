Весенняя SOS-терапия: Россиянам рассказали о трёх витаминах, которые нужны организму после зимы

Весна — одно из самых романтичных времён года, которое ассоциируется с восстановлением, возрождением природы и жизни в целом. Но именно этому периоду свойственны обострения очень многих соматических и психо-соматических заболеваний. Избежать проблем поможет определённый набор витаминов, которые специально для Life.ru перечислила начальник Консультативно-диагностического центра Научно-клинического центра №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского», врач-рентгенолог Анастасия Филимонова.

По словам эксперта, обычным делом для весны являются аллергические заболевания, ОРВИ, простудные инфекции, депрессии, тревожные расстройства и нарушения сна. Всё дело в авитаминозе, который нарушает всю романтику и не даёт нашим органам нормально функционировать, особенно мозгу. Дефицит некоторых микроэлементов в этот период особенно опасен, предупредила медик.

В первую очередь — это витамин D. Многие врачи называют его гормон, а не витамин. Попадая в организм, витамин D оказывается в ядре клетки и включает более 500 генов. Эти гены отвечают за нашу иммунную систему, за клеточный метаболизм, противоопухолевые и противовоспалительные процессы. А хроническое воспаление любой локализации приводят к разрушению нейронального синапса Анастасия Филимонова Начальник Консультативно-диагностического центра Научно-клинического центра №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского», врач-рентгенолог

Ещё одним важным и трудновосполнимым витамином весной является В12. Его дефицит сначала бьёт по работоспособности человека, а затем провоцирует полинейропатию, при которой происходит онемение конечностей и возникает чувство покалывания. Затем развивается В12-дефицитная анемия и нарушается передача нервного импульса как в периферической, так и в центральной нервных системах. Всё это повышает риск инсульта, инфаркта, атеросклероза артерий, депрессии и деменции.

«Витамин С крайне необходим нашему организму для баланса окислительно-восстановительных процессов. Он играет наиважнейшую роль в иммунной защите организма, кроветворной функции, в поддержании нормального состояния сосудов, костей. Конечно, все витамины важны, но если жирорастворимые витамины накапливаются в организме, то водорастворимые витамины (витамины группы В и С) приходят в дефицит значительно быстрее», — отметила Филимонова.

Чтобы не допустить нехватки перечисленных витаминов, врач посоветовала обязательно проходить сезонные проверки. При выявлении дефицита холотранскобаламина (активная форма витамина В12) нужно сдать кровь на гомоцистеин, провести ультразвуковую доплерографию брахиоцефальных артерий сосудов шеи и сделать МРТ головного мозга. А если наблюдаются изменения с гормонами щитовидной железы, эксперт советует сделать УЗИ и посетить эндокринолога.