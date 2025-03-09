Куркума — антиоксидант, а пажитник — кладезь витаминов: Составлен топ самых полезных пряностей для весны

Каждая специя, которую мы добавляем в блюда, обладает уникальными свойствами. Так, одни способны ускорить обмен веществ, другие — нормализовать работу пищеварения, а третьи и вовсе укрепляют иммунитет. Гидом Life.ru в мире самых полезных приправ стал бренд-шеф кулинарного альянса Novikov Group и Family Garden Руслан Италмазов.

Одной из самых мощных специй с точки зрения пользы для организма собеседник издания назвал куркуму. По словам бренд-шефа, это природный антиоксидант, который обладает выраженными противовоспалительными свойствами. В традиционной медицине куркуму используют для поддержания здоровья печени, улучшения пищеварения и даже как средство для профилактики болезней суставов. Однако чтобы компоненты приправы усваивались, куркуму нужно сочетать с чёрным перцем или жирными продуктами, например, с оливковым маслом.

Имбирь известен согревающими свойствами. Он помогает при первых симптомах простуды, укрепляет иммунитет, а ещё способствует расщеплению жиров, ускоряя обмен веществ. Добавлять его можно как в чай, так и в горячие блюда, например, в супы и маринады. Людям с проблемами желудка стоит употреблять его с осторожностью: в больших количествах он может раздражать слизистую Руслан Италмазов Бренд-шеф кулинарного альянса Novikov Group и Family Garden

Следующим в списке шефа идёт кардамон. Эта пряность улучшает пищеварение, борется со вздутием и помогает при несварении желудка. В восточной медицине кардамон применяют как средство для освежения дыхания и улучшения работы сердечно-сосудистой системы, поделился эксперт. Замыкает же список пажитник, богатый витаминами группы B, магнием и железом. Приправа помогает контролировать уровень сахара в крови и обычно добавляется в мясные блюда, супы или соусы.

Чтобы как можно дольше сохранить специи свежими, их нужно правильно хранить. Так, свет, тепло и влажность разрушают эфирные масла, которые придают приправам уникальный аромат и пользу. Именно поэтому их лучше держать в стеклянных банках в тёмном месте.

«Чтобы специи приносили максимум пользы и раскрывали вкус блюд, важно учитывать несколько нюансов. Некоторые пряности усиливают действие друг друга. Например, куркума лучше усваивается с чёрным перцем, а имбирь в сочетании с корицей ускоряет обмен веществ. Кардамон хорошо дополняет кофейные напитки, снижая их кислотность, а пажитник раскрывается в сочетании с чесноком и зирой. Также важно помнить, что не все специи одинаково переносят термическую обработку: куркуму и пажитник лучше добавлять в начале приготовления, а кардамон — в конце, чтобы сохранить аромат», — резюмировал бренд-шеф.