Укрепляет сердце и поддерживает уровень сахара: Названы полезные свойства корицы

Корица обладает множеством положительных эффектов для здоровья, что делает её популярной в кулинарии и медицине. Эта специя насыщена питательными веществами и помогает контролировать уровень сахара в крови, поддерживает здоровье сердца, имеет противовоспалительные свойства, активизирует мозговую деятельность и улучшает когнитивные функции. К тому же, корица проявляет антибактериальное действие, а также способствует улучшению состояния кожи и пищеварения, рассказала нутрициолог Ника Сергунина.

По словам специалиста, корица содержит витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом. При этом специя отличается низкой калорийностью — всего шесть калорий на одну чайную ложку, однако важно правильно контролировать её дозировку из-за активных биохимических компонентов. Одним из ключевых лечебных свойств корицы является её способность снижать уровень сахара в крови. Кроме того, она замедляет расщепление углеводов в желудочно-кишечном тракте, тем самым предотвращая резкие скачки уровня глюкозы после еды.

Кроме того, корица положительно влияет на здоровье сердца, так как помогает снижать уровень холестерина, что является мерой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она также обладает противовоспалительным действием и способствует укреплению иммунной системы. Более того, корица полезна для улучшения памяти, внимания и концентрации — её регулярное употребление стимулирует кровообращение головного мозга и защищает нервные клетки.

Медик также рассказала о ярко выраженном антибактериальном и противогрибковым эффекте пряности, предотвращающей размножение вредоносных бактерий в организме, что делает её хорошим средством профилактики от инфекций. Она также снижает рост патогенной микрофлоры, создавая благоприятные условия для размножения полезных бактерий и улучшая пищеварение. Корица активно стимулирует работу печени и способствует выведению токсинов из организма.

Также стоит отметить пользу корицы для кожи: из-за её положительного воздействия её часто добавляют в масла и скрабы, которые помогают клеткам регенерироваться и замедляют процессы старения. Однако следует быть осторожным при использовании корицы на чувствительной коже, так как она может вызвать раздражение.

Несмотря на огромный список полезных свойств, есть и противопоказания, предупредила Сергунина. В некоторых видах корицы, в частности в кассии, много кумарина, избыток которого вредит почкам и печени. Также специя является сильным аллергеном, а ещё с ней следует быть аккуратнее людям, принимающим препараты для разжижения крови, страдающим от сахарного диабета, а также женщинам во время беременности. Максимально полезна пряность будет при добавлении в пищу небольшими порциями — не больше половины чайной ложки в день.

«Корицу также не стоит употреблять в больших количествах во время беременности — так как она может снижать тонус гладкой мускулатуры. Однако при повышенном тонусе матки в первом триместре корица может оказать благотворный терапевтический эффект», — резюмировала врач в разговоре с URA.ru.