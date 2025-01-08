Эликсир молодости и барьер от стресса: Эксперт раскрыла чудодейственные свойства корицы

Близится завершение новогодних каникул, и совсем скоро праздничное настроение россиян сойдёт на нет из-за трудовой рутины. Верными спутниками этого периода обычно становится депрессия и тревожность от нежелания вновь погружаться в рабочий процесс. Однако адаптация может пройти гораздо легче благодаря всего одной популярной пряности — корицы. О полезных свойствах специи Life.ru рассказала нутрициолог Лариса Никитина.

В корице есть полифенолы, которые помогают защищать организм от окислительного повреждения свободными радикалами, давая нам возможность оставаться молодыми. Кроме того, известно, что корица эффективна против некоторых видов грибков. Она обладает выраженными противовоспалительными свойствами. Вдыхание коричного эфирного масла резко уменьшает такие симптомы, как тревожность и депрессия Лариса Никитина Нутрициолог

По словам собеседницы Life.ru, ещё корица полезна для женского здоровья. Например, пряность способна нормализовать менструальный цикл и даже увеличить либидо. Кроме того, специя активно используется в косметологии в качестве средства для волос. Она улучшает блеск и сияние локонов, а также придаёт им упругость.

Однако для полезного воздействия корицы на организм важно не перебарщивать с её ежесуточным потреблением, которое должно ограничиваться пятью-шестью граммами в сутки — то есть не больше чайной ложки. Для детей этот показатель нужно делить надвое, а беременным же и вовсе рекомендуется баловать себя всего несколькими граммами пряности в неделю. Также не следует забывать о противопоказаниях. Например, альтернативу специи стоит поискать людям с болезнями ЖКТ, нарушениями свёртываемости крови и аллергикам, подытожила Никитина.