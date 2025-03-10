Температуру в батареях Москвы снизили до минимума из-за прихода весны

Столичную систему теплоснабжения настроена на минимальные параметры работы из-за тёплой погоды на улице. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, чьи слова приводят в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО «МОЭК» перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это – минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов», — пояснил он.

В сообщении сказано, что самым сложным периодом для коммунальщиков с точки зрения определения оптимальной температуры в доме является межсезонье. Объясняется это колебаниями температуры воздуха: от минусовых ночью до плюсовых днём. Кроме того, конструкция может дополнительно нагреваться, если стоит на солнце.