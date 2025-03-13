Собянин выступил со срочным обращением к москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал экстренное заявление для жителей столицы. Он обратился к москвичам и гостям города, сообщив о предстоящих серьёзных изменениях в погодных условиях. По словам градоначальника, синоптики прогнозируют штормовые ветры в ночь на пятницу и на протяжении 14 марта.

Собянин отметил, что с 21:00 ветер может достигать скорости до 22 м/с, также ожидаются дожди. В связи с этим городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Мэр призвал граждан быть осторожными в условиях ухудшения погоды, избегать укрытия под деревьями и не ставить автомобили рядом с ними.

«Прошу вас быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними», — призвал чиновник.