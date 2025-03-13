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13 марта, 14:16

Собянин выступил со срочным обращением к москвичам

Собянин призвал москвичей быть внимательными во время грядущего шторма

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал экстренное заявление для жителей столицы. Он обратился к москвичам и гостям города, сообщив о предстоящих серьёзных изменениях в погодных условиях. По словам градоначальника, синоптики прогнозируют штормовые ветры в ночь на пятницу и на протяжении 14 марта.

Собянин отметил, что с 21:00 ветер может достигать скорости до 22 м/с, также ожидаются дожди. В связи с этим городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Мэр призвал граждан быть осторожными в условиях ухудшения погоды, избегать укрытия под деревьями и не ставить автомобили рядом с ними.

«Прошу вас быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними», — призвал чиновник.

Эксперты по безопасности рассказали москвичам, как пережить девятибалльный шторм 14 марта
Эксперты по безопасности рассказали москвичам, как пережить девятибалльный шторм 14 марта

Напомним, 14 марта Москву накроет мощнейший шторм силой в девять баллов. Пик ненастья придётся на период с 15 по 18 часов, порывы ветра в это время могут достигать 18-23 метров в секунду.

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Life.ru

Оксана Попова
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