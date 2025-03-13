Эксперты по безопасности рассказали москвичам, как пережить девятибалльный шторм 14 марта

Во время шторма городским жителям нужно избегать открытых пространств из-за высокого риска получить травму от летящих и падающих объектов. Об этом предупредил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

«Нужно как можно меньше находиться на улице и открытом воздухе. Потому что во время усиления ветра срываются рекламные щиты, облицовки зданий, ломаются ветки на деревьях, а сами деревья падают на машины, людей, линии электропередачи — всё это может нанести серьёзный ущерб гражданам», — рассказал он в беседе с РИАМО.

Если выход на улицу необходим, то передвигаться нужно с максимальной осторожностью — не слушать музыку в наушниках, не надевать капюшон, чтобы не затруднять собственную реакцию на опасность. Лучше всего будет спрятаться в любом здании или в метро. Машина не обеспечивает надёжной защиты, на неё может упасть дерево и нанести серьёзные травмы всем, кто внутри. А тем, кто пережидает погоду дома, нужно закрыть окно и поплотнее их занавесить.

Эксперт по выживанию Михаил Ярин в свою очередь настоятельно рекомендует пережидать буйство стихии в помещении. А тем, кто всё же оказался на улице, стоит передвигаться группами по двое-трое человек, избегая щитов и деревьев. Спрятаться на автобусной остановке, пока ветер швыряет вокруг мусор и обломки, — плохая идея, предостерёг он.

«Шторм нужно пересидеть. Смотрим, какая ситуация на улице: если дует так, что даже знаки дорожные отрывает, значит, никуда не едем, просто сидим в помещении», — призвал он в беседе с «Москвой 24».