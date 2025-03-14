Мощный шторм в Москве сорвал кровлю с бизнес-центра и обрушил на парковку с машинами

В Москве шторм снёс кровлю бизнес-центра, которая упала на парковку и завалила семь автомобилей. Об этом сообщает SHOT.

Кровля бизнес-центра обрушилась на парковку во время шторма в Москве. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, инцидент на Кронштадтском бульваре на севере столицы. Металлические листы вылетели на открытую парковку у торгового центра «Персей». К счастью, никто не пострадал, на место выехали сотрудники МЧС.