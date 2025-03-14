Мощный шторм в Москве сорвал кровлю с бизнес-центра и обрушил на парковку с машинами
SHOT: В Москве кровля со здания БЦ обрушилась на парковку с автомобилями
В Москве шторм снёс кровлю бизнес-центра, которая упала на парковку и завалила семь автомобилей. Об этом сообщает SHOT.
Кровля бизнес-центра обрушилась на парковку во время шторма в Москве. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, инцидент на Кронштадтском бульваре на севере столицы. Металлические листы вылетели на открытую парковку у торгового центра «Персей». К счастью, никто не пострадал, на место выехали сотрудники МЧС.
Напомним, ранее метеорологи предупредили, что 14 марта Москву накроет мощнейший шторм силой в девять баллов. Пик ненастья придётся на период с 15 по 18 часов, порывы ветра в это время могут достигать 18–23 метров в секунду. Врач рассказал, как уберечь себя от травмы в это время.
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