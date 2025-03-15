Депздрав: Жизням пострадавших в результате ДТП в центре Москвы ничто не угрожает
Пострадавшие в результате ДТП на Кожевнической улице в Москве получили необходимую помощь и остаются под наблюдением врачей. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Департамента здравоохранения.
«Сейчас все пострадавшие находятся в больницах. Им провели полную диагностику и оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние как удовлетворительное. Угрозы для жизни нет», — говорится в посте.
По данным Депздрава, ещё двоих подростков с ушибами также госпитализировали. Им оказана вся необходимая помощь.
Напомним, что пьяный водитель BMW допустил наезд на пешеходов в центре Москвы вечером 15 марта. В результате аварии пострадали шесть человек.
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