Момент тарана пьяным водителем людей в центре Москвы попал на видео

Момент страшной аварии на Кожевническая улице в Москве зафиксировала камера видеонаблюдения. Кадры публикует пресс-служба Дептранса столицы.

Момент страшной аварии на Кожевническая улице в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

«По предварительным данным, водитель автомобиля БМВ совершил наезд на пешеходов на тротуаре, далее наезд на мачту освещения с последующим опрокидыванием на трамвайных путях», — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах видно, как иномарка вылетает на тротуар и сбивает пешеходов.