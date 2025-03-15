Момент тарана пьяным водителем людей в центре Москвы попал на видео
Момент страшной аварии на Кожевническая улице в Москве зафиксировала камера видеонаблюдения. Кадры публикует пресс-служба Дептранса столицы.
Момент страшной аварии на Кожевническая улице в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
«По предварительным данным, водитель автомобиля БМВ совершил наезд на пешеходов на тротуаре, далее наезд на мачту освещения с последующим опрокидыванием на трамвайных путях», — говорится в сообщении ведомства.
На кадрах видно, как иномарка вылетает на тротуар и сбивает пешеходов.
Ранее Life.ru сообщал, что сбивший толпу в центре Москвы водитель был пьян. По нашим данным, среди пострадавших есть двое несовершеннолетних — 15-летние девочки. В настоящее время они получают необходимую медицинскую помощь в карете скорой помощи.
Telegram / Дептранс. Оперативно