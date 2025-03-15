Два человека госпитализированы после наезда иномарки на толпу в центре Москвы
Два человека госпитализированы и ещё троих сейчас осматривает скорая на месте аварии в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, водитель Mercedes, который въехал в толпу, находится в неадекватном состоянии. В настоящее время его деблокируют из автомобиля и направляют на медицинское обследование.
Как ранее сообщал Life.ru, авария произошла примерно в восемь вечера на Кожевнической улице. По имеющимся сведениям, две легковушки столкнулись, и одна из них врезалась в остановку, где находились пешеходы, после чего перевернулась.
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ТАСС / Михаил Терещенко