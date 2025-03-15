Два человека госпитализированы после наезда иномарки на толпу в центре Москвы

Два человека госпитализированы и ещё троих сейчас осматривает скорая на месте аварии в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, водитель Mercedes, который въехал в толпу, находится в неадекватном состоянии. В настоящее время его деблокируют из автомобиля и направляют на медицинское обследование.