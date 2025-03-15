Сбивший толпу в центре Москвы водитель был пьян, среди пострадавших — двое детей

Водитель BMW, который врезался в толпу в центре Москвы, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает SHOT.

Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних — 15-летние девочки. В настоящее время они получают необходимую медицинскую помощь в карете скорой помощи.

Как ранее сообщал Life.ru, авария произошла примерно в восемь вечера на Кожевнической улице. По имеющимся сведениям, две легковушки столкнулись, и одна из них врезалась в остановку, где находились пешеходы, после чего перевернулась.