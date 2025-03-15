Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 18:12

Сбивший толпу в центре Москвы водитель был пьян, среди пострадавших — двое детей

Водитель BMW, который врезался в толпу в центре Москвы, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места аварии в центре Москвы. Видео © SHOT

Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних — 15-летние девочки. В настоящее время они получают необходимую медицинскую помощь в карете скорой помощи.

Как ранее сообщал Life.ru, авария произошла примерно в восемь вечера на Кожевнической улице. По имеющимся сведениям, две легковушки столкнулись, и одна из них врезалась в остановку, где находились пешеходы, после чего перевернулась.

Два человека госпитализированы после наезда иномарки на толпу в центре Москвы
Два человека госпитализированы после наезда иномарки на толпу в центре Москвы
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar