Число пострадавших в ДТП в центре Москвы выросло до шести
В результате ДТП на Кожевнической улице в центре Москвы количество пострадавших возросло до шести, среди них — двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба столичного Главного управления МВД России.
«В результате аварии пострадали шесть человек: пять пешеходов, двое из которых несовершеннолетние, и пассажир автомашины», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее Life.ru сообщал, что сбивший толпу в центре Москвы водитель был пьян. По нашим данным, среди пострадавших есть две 15-летние девочки.
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