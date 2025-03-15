Число пострадавших в ДТП в центре Москвы выросло до шести

В результате ДТП на Кожевнической улице в центре Москвы количество пострадавших возросло до шести, среди них — двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба столичного Главного управления МВД России.

«В результате аварии пострадали шесть человек: пять пешеходов, двое из которых несовершеннолетние, и пассажир автомашины», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.