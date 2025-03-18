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18 марта, 09:45

В Якутске 14 человек пострадали при столкновении КамАЗа и автобуса

КамАЗ столкнулся с автобусом в Якутске. Обложка © Госавтоинспекция Якутска

КамАЗ столкнулся с автобусом в Якутске. Обложка © Госавтоинспекция Якутска

В Якутии столкнулись автобус и КамАЗ. В результате ДТП пострадали 14 человек.

«Сегодня, 18 марта, примерно в 16:21 (10:21 мск) на перекрёстке улиц Билибина - Уустах Избекова произошло столкновение автобуса и автомашины КамАЗ», — говорится в телеграм-канале якутской ГАИ.

В республиканском МВД уточнили, что пострадали 14 человек — 13 пассажиров и водитель маршрутного автобуса. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В министерстве уточнили, что, предварительно, водитель грузовика не пропустил автобус ПАЗ, что и стало причиной ДТП.

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Ранее Life.ru сообщал, что один человек погиб в ДТП с маршруткой в Калужской области. Также несколько человек получили травмы.

Никита Никонов
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