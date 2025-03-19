В Москве Lexus на полной скорости снёс мужчину, ДТП попало на видео

Предварительно, водитель иномарки ехал по выделенной для автобусов полосе со скоростью около 100 км/ч. По информации телеграм-канала, 35-летний пострадавший чудом остался жив. У него сломаны нога и рука.

Ранее в Подмосковье водитель вылетел через ограждение в реку. 42-летний мужчина, не справившись с управлением своего автомобиля марки «Хонда», вылетел через ограждение и упал в реку. Несмотря на все усилия, ему не удалось выбраться из машины, и он скончался до прибытия скорой помощи.