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19 марта, 13:23

В Москве Lexus на полной скорости снёс мужчину, ДТП попало на видео

В Москве Lexus сбил мужчину, перебегающего дорогу возле Щёлковского автовокзала

В Москве страшное ДТП попало на видео. Возле Щёлковского автовокзала мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте, его сбил Lexus на полной скорости. Кадры происшествия опубликовал SHOT.

Страшное ДТП попало на видео. Видео © SHOT

Предварительно, водитель иномарки ехал по выделенной для автобусов полосе со скоростью около 100 км/ч. По информации телеграм-канала, 35-летний пострадавший чудом остался жив. У него сломаны нога и рука.

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Четыре ребёнка пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗом в Якутске

Ранее в Подмосковье водитель вылетел через ограждение в реку. 42-летний мужчина, не справившись с управлением своего автомобиля марки «Хонда», вылетел через ограждение и упал в реку. Несмотря на все усилия, ему не удалось выбраться из машины, и он скончался до прибытия скорой помощи.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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