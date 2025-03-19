В Москве Lexus на полной скорости снёс мужчину, ДТП попало на видео
В Москве Lexus сбил мужчину, перебегающего дорогу возле Щёлковского автовокзала
В Москве страшное ДТП попало на видео. Возле Щёлковского автовокзала мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте, его сбил Lexus на полной скорости. Кадры происшествия опубликовал SHOT.
Страшное ДТП попало на видео. Видео © SHOT
Предварительно, водитель иномарки ехал по выделенной для автобусов полосе со скоростью около 100 км/ч. По информации телеграм-канала, 35-летний пострадавший чудом остался жив. У него сломаны нога и рука.
Ранее в Подмосковье водитель вылетел через ограждение в реку. 42-летний мужчина, не справившись с управлением своего автомобиля марки «Хонда», вылетел через ограждение и упал в реку. Несмотря на все усилия, ему не удалось выбраться из машины, и он скончался до прибытия скорой помощи.