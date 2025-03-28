Пятилетний ребёнок привёз с отдыха в Египте редкого смертельно опасного паразита

Пятилетний мальчик привёз в Россию редкого паразита после отдыха в Египте. К счастью, подмосковные врачи смогли спасти его.

Анкилостома в организме пятилетнего россиянина. Фото © Пресс-служба Минздрава Московской области

«В Раменскую больницу в тяжёлом состоянии поступил 5-летний мальчик с высокой температурой, слабостью, болью в области живота и высыпанием на коже. Врачам детского отделения больницы в кратчайшие сроки удалось диагностировать экзотическое заболевание и спасти ребёнка», — рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

Мать мальчика рассказала, что недавно они отдыхали в Египте. Первичное обследование указывало на аппендицит, но затем медики обнаружили гнойный выпот в животе и отёчность подвздошной кишки. Врачи удалили воспалившийся аппендикс и провели гистологический анализ. Результат был удивительным.

Дело в том, что в организме ребёнка нашли паразитарную инфекцию анкилостома — редкий вид глистов. В организм они могут попасть через кожу или заглатывание. Эти круглые черви поражают лёгкие и пищеварительную систему. При этом, если не оказать помощь, всё может закончиться смертью, отметил заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

Малыш провёл в больнице 12 дней, несколько из них в реанимации. Пройдя терапию, он стал активным, к нему вернулся аппетит. Сейчас ребёнок уже выписан под амбулаторное лечение.