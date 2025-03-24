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Регион
24 марта, 16:33

«Безопасные» медузы жалят российских туристов в Египте

Российские туристы, отдыхавшие в Египте, столкнулись с неожиданной проблемой: вместо солнечных ванн они получили ожоги от, казалось бы, безопасных медуз. Об этом пишет SHOT.

Медузы. Фото © SHOT

Медузы. Фото © SHOT

По словам Светланы, приехавшей на Красное море с семьёй, во время купания они обнаружили огромное количество фиолетовых медуз, заполнивших прибрежную зону. Несмотря на заверения местных и других отдыхающих об их безвредности, контакт с этими морскими обитателями обернулся для туристов серьезными ожогами.

Светлана рассказала, что, хотя она не брала медуз в руки, простое касание их в воде привело к появлению зудящей сыпи на ногах, руках, шее и лбу. Её сыну, который активно играл с медузами, повезло ещё меньше: полученные ожоги до сих пор не зажили. После возвращения с испорченного отдыха, семья обратилась за медицинской помощью. Известно, что в Египте в середине марта начинается сезон размножения медуз, в этот период они приближаются к берегу.

На пляжах известного европейского курорта стали находить гниющие части человеческих тел
На пляжах известного европейского курорта стали находить гниющие части человеческих тел

Между тем, гражданам РФ, пребывающим в Стамбуле, настоятельно советуют ограничить пребывание на улицах города в тёмное время суток. Данная рекомендация обусловлена возможными массовыми акциями протеста, которые, как предполагается, могут привести к серьёзным конфликтам между участниками и правоохранительными органами.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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