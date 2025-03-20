На пляжах известного европейского курорта стали находить гниющие части человеческих тел
Daily Mail: Туристов предупредили о найденных частях тел на пляжах в Испании
Отдыхающим стало известно о находке разлагающихся частей тел на испанских пляжах. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации журналистов, останки были найдены на известных европейских курортах, таких как Ибица, Майорка, Форментера и Менорка. Фрагменты тел находили в различные месяцы с начала 2025 года, и большинство из них не удалось идентифицировать.
Последний инцидент произошёл на пляже Кан-Пастилья на Майорке в субботу, 15 марта, когда один из отдыхающих наткнулся на ступню.
Есть вероятность, что эти останки принадлежат мигрантам, которые пытались добраться до Испании по морю. Местные жители призвали туристов избегать посещения островов, чтобы не столкнуться с подобными находками на побережье.
Ранее Life.ru сообщал, что на кубинском пляже в Варадеро двое российских туристов утонули в Атлантическом океане. Мужчина и женщина решили искупаться, несмотря на выставленный на берегу жёлтый флаг, который сигнализировал о небезопасных условиях.
Life.ru / Шедеврум