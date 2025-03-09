Россиянин утонул, пытаясь спасти провалившуюся под лёд собаку

Мужчина утонул в реке в Старой Руссе Новгородской области, пытаясь спасти своего пса. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По информации ведомства, 9 марта спасатели вытащили тело мужчины из реки Полисть. По данному факту организована доследственная проверка. Также эксперты назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

«Предварительно установлено, что мужчина гулял с собакой по набережной, собака увидела лебедей на реке, побежала на лёд и провалилась в воду. Хозяин попытался спасти животное, но утонул», — указано в сообщении.