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Регион
9 марта, 14:45

Россиянин утонул, пытаясь спасти провалившуюся под лёд собаку

СК: Мужчина утонул в реке, пытаясь спасти свою собаку в Новгородской области

Место ЧП в Новгородской области. Обложка © Telegram / СУ СКР по Новгородской области

Место ЧП в Новгородской области. Обложка © Telegram / СУ СКР по Новгородской области

Мужчина утонул в реке в Старой Руссе Новгородской области, пытаясь спасти своего пса. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По информации ведомства, 9 марта спасатели вытащили тело мужчины из реки Полисть. По данному факту организована доследственная проверка. Также эксперты назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

«Предварительно установлено, что мужчина гулял с собакой по набережной, собака увидела лебедей на реке, побежала на лёд и провалилась в воду. Хозяин попытался спасти животное, но утонул», — указано в сообщении.

В Нижегородской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лёд
В Нижегородской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лёд

А ранее Life.ru писал, что в Иркутской области вызволили пса из провалившейся под лёд машины. Люди выбрались из авто сами, а вот собаку пришлось спасать сотрудникам МЧС. Животное не пострадало.

Дарья Нарыкова
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