Россиянин утонул, пытаясь спасти провалившуюся под лёд собаку
СК: Мужчина утонул в реке, пытаясь спасти свою собаку в Новгородской области
Место ЧП в Новгородской области. Обложка © Telegram / СУ СКР по Новгородской области
Мужчина утонул в реке в Старой Руссе Новгородской области, пытаясь спасти своего пса. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По информации ведомства, 9 марта спасатели вытащили тело мужчины из реки Полисть. По данному факту организована доследственная проверка. Также эксперты назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
«Предварительно установлено, что мужчина гулял с собакой по набережной, собака увидела лебедей на реке, побежала на лёд и провалилась в воду. Хозяин попытался спасти животное, но утонул», — указано в сообщении.
А ранее Life.ru писал, что в Иркутской области вызволили пса из провалившейся под лёд машины. Люди выбрались из авто сами, а вот собаку пришлось спасать сотрудникам МЧС. Животное не пострадало.