На Байкале собака «за рулём авто» провалилась под лёд
МЧС: В Иркутской области вызволили пса из провалившейся под лёд машины
Пёс в тонущей машине. Обложка © МЧС России
В Иркутской области провалился под лёд автомобиль, в котором находились водитель, пассажир и пёс. Люди выбрались из тонущей машины самостоятельно, а вот собаку пришлось вызволять спасателям, сообщили в пресс-службе МЧС.
«В 200 метрах от берега в Ольхонском районе автомобиль провалился под лёд. Водитель и пассажир самостоятельно выбрались из машины. В салоне осталась собака», – рассказали в ведомстве.
В результате спасатели успели вызволить животное и достать автомобиль. Собака не пострадала.
Ранее в Вологодской области ветеран пожарной охраны МЧС помог спасти собаку, застрявшую на льдине. Пёс по кличке Вулкан, сопровождая хозяина на охоте, оказался на неокрепшей поверхности реки Сухоны. В результате льдина, на которой находилось животное, откололась и начала стремительно дрейфовать по течению.