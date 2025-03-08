На Байкале собака «за рулём авто» провалилась под лёд

В Иркутской области провалился под лёд автомобиль, в котором находились водитель, пассажир и пёс. Люди выбрались из тонущей машины самостоятельно, а вот собаку пришлось вызволять спасателям, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В 200 метрах от берега в Ольхонском районе автомобиль провалился под лёд. Водитель и пассажир самостоятельно выбрались из машины. В салоне осталась собака», – рассказали в ведомстве.

В результате спасатели успели вызволить животное и достать автомобиль. Собака не пострадала.