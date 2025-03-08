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8 марта, 13:38

На Байкале собака «за рулём авто» провалилась под лёд

МЧС: В Иркутской области вызволили пса из провалившейся под лёд машины

Пёс в тонущей машине. Обложка © МЧС России

Пёс в тонущей машине. Обложка © МЧС России

В Иркутской области провалился под лёд автомобиль, в котором находились водитель, пассажир и пёс. Люди выбрались из тонущей машины самостоятельно, а вот собаку пришлось вызволять спасателям, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В 200 метрах от берега в Ольхонском районе автомобиль провалился под лёд. Водитель и пассажир самостоятельно выбрались из машины. В салоне осталась собака», – рассказали в ведомстве.

В результате спасатели успели вызволить животное и достать автомобиль. Собака не пострадала.

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Девочка-подросток погибла, провалившись под лёд на пруду в Химках

Ранее в Вологодской области ветеран пожарной охраны МЧС помог спасти собаку, застрявшую на льдине. Пёс по кличке Вулкан, сопровождая хозяина на охоте, оказался на неокрепшей поверхности реки Сухоны. В результате льдина, на которой находилось животное, откололась и начала стремительно дрейфовать по течению.

Мария Любицкая
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