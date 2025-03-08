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8 марта, 12:55

Девочка-подросток погибла, провалившись под лёд на пруду в Химках

Девочка-подросток скончалась после того, как провалилась под лёд в подмосковных Химках. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Спасатели ищут девочку. Видео © Telegram / SHOT

Сообщается, что девочка вышла с подругой на лёд в парке Толстого, после чего девочки провалились. Как только школьницы ушли под воду, на помощь бросились двое мужчин. Одну им удалось спасти, а тело второй обнаружили прибывшие спасатели. Она провела в ледяной воде примерно один час. Местные рассказали, что в парке регулярно ходят по льду, чтобы сократить путь.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковных Химках произошёл инцидент, в результате которого четверо человек, среди которых двое детей, оказались подо льдом. На улице сохранялась плюсовая температура, однако школьниц это не испугало.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николай Рюмин
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