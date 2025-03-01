Полсотни рыбаков спасли со льда водоёмов в Петербурге с начала года



Спасательные службы Санкт-Петербурга с начала года 130 раз выезжали в Финский залив. В основном помощь оказывалась рыбакам, которые игнорировали запрет на ловлю рыбы в этом районе. В результате операций было спасено 50 человек, но, к сожалению, четверо погибли. Об этом сообщил Александр Андреев, заместитель начальника отряда по акватории Финского залива поисково-спасательной службы.

Петербургские спасатели оказали помощь полусотне человек. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Наблюдаются трещины. Даже при толщине льда от 15 до 20 см, мы с вами производили замер. Лёд достаточно хрупкий, имеет игольчатую структуру в связи с тем, что тёплая погода началась. Соответственно, его несущая способность кратно уменьшена», — рассказал он телеканалу «Санкт-Петербург».