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1 марта, 10:04

Полсотни рыбаков спасли со льда водоёмов в Петербурге с начала года


Спасательные службы Санкт-Петербурга с начала года 130 раз выезжали в Финский залив. В основном помощь оказывалась рыбакам, которые игнорировали запрет на ловлю рыбы в этом районе. В результате операций было спасено 50 человек, но, к сожалению, четверо погибли. Об этом сообщил Александр Андреев, заместитель начальника отряда по акватории Финского залива поисково-спасательной службы.

Петербургские спасатели оказали помощь полусотне человек. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Наблюдаются трещины. Даже при толщине льда от 15 до 20 см, мы с вами производили замер. Лёд достаточно хрупкий, имеет игольчатую структуру в связи с тем, что тёплая погода началась. Соответственно, его несущая способность кратно уменьшена», — рассказал он телеканалу «Санкт-Петербург».

Экстремальные развлечения на снегоходах представляют особую опасность. Месяц назад один из таких любителей адреналина попал в яму в районе яхт-клуба «Балтиец». К сожалению, спасти его не удалось.

Двое рыбаков провалились под лёд на озере в Калининградской области
Двое рыбаков провалились под лёд на озере в Калининградской области

Ранее в Охотском море льдина с сотнями рыбаков откололась и отправилась в свободное плавание. Туда прибыли спасатели, но рыболовы отказывались покидать рыбное место без своего улова. В итоге оттуда достали 374 человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Владимир Озеров
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