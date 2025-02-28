Рыбаки отказываются покидать дрейфующую в Охотском море льдину, опасаясь потерять улов

Некоторые застрявшие на льдине в Охотском море рыбаки, отказываются покидать её даже ночью, опасаясь потерять весь свой улов. Об этом сообщает телеканал «Звезда». По данным издания, сотрудникам МЧС приходится чуть ли не насильно затаскивать увлечённых процессом мужчин в спасательный вертолёт.

Застрявшие на льдине в Охотском море рыбаки отказываются спасаться, опасаясь потерять улов. Видео © Telegram / Zvezdanews

На данный момент с замерзшего островка в Сахалинской области удалось вывезти 170 человек. Льдина уже отдалилаась от берега на километр.