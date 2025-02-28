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28 февраля, 11:52

Рыбаки отказываются покидать дрейфующую в Охотском море льдину, опасаясь потерять улов

Застрявшие на сахалинской льдине рыбаки отказываются эвакуироваться даже ночью

Некоторые застрявшие на льдине в Охотском море рыбаки, отказываются покидать её даже ночью, опасаясь потерять весь свой улов. Об этом сообщает телеканал «Звезда». По данным издания, сотрудникам МЧС приходится чуть ли не насильно затаскивать увлечённых процессом мужчин в спасательный вертолёт.

Застрявшие на льдине в Охотском море рыбаки отказываются спасаться, опасаясь потерять улов. Видео © Telegram / Zvezdanews

На данный момент с замерзшего островка в Сахалинской области удалось вывезти 170 человек. Льдина уже отдалилаась от берега на километр.

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Напомним, льдина с двумя сотнями рыбаков, пустилась в дрейф по Охотскому морю. Всё произошло в районе села Лесное Корсаковского городского округа Сахалина. Некоторым пострадавшим удалось самим выбраться на берег на снегоходах.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС

Александра Мышляева
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