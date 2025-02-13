Российских рыболовов предложили штрафовать за рискованную зимнюю ловлю

В России обсуждается возможность введения штрафов для рыбаков, которые выходят на зимнюю ловлю в опасных местах. Автором инициативы стал глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он считает, что безответственность удильщиков иногда обходится государству слишком дорого.

Так активист прокомментировал недавний инцидент на Сахалине, где сотрудникам МЧС пришлось задействовать спецтехнику и вертолёт для спасения десятков рыбаков с отколовшейся льдины.

«Это всё стоит огромных денег. Мало того, что деньги, но ещё и сами спасатели подвергают свою жизнь опасности. Это же целая операция: поднимаются вертолёты, могут быть сложные метеоусловия, спасатели спускаются на тросах», — перечислил он в интервью RT.

Если рыбаков предупреждают об угрозе, а они продолжают лезть в сомнительные места, это должно наказываться штрафами, считает Курдесов. Причём компенсироваться затраты на спасательные операции МЧС должны в пятикратном размере.