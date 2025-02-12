Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 06:26

МЧС России эвакуировало всех 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море

Сотрудники МЧС РФ успешно эвакуировали 139 рыбаков, которые оказались на дрейфующей льдине в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Всего 139 человек. На месте работали 31 специалист и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

Часть рыбаков отказалась от эвакуации с дрейфующей льдины на Сахалине
Часть рыбаков отказалась от эвакуации с дрейфующей льдины на Сахалине

Как ранее сообщал Life.ru, около 300 рыбаков оказались в ловушке, когда от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина длиной в 10 метров. Некоторым удалось покинуть льдину самостоятельно, за остальными спасатели отправили специальную технику.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС

Мария Любицкая
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar