МЧС России эвакуировало всех 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море

Сотрудники МЧС РФ успешно эвакуировали 139 рыбаков, которые оказались на дрейфующей льдине в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Всего 139 человек. На месте работали 31 специалист и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.