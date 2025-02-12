МЧС России эвакуировало всех 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море
Сотрудники МЧС РФ успешно эвакуировали 139 рыбаков, которые оказались на дрейфующей льдине в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Всего 139 человек. На месте работали 31 специалист и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Life.ru, около 300 рыбаков оказались в ловушке, когда от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина длиной в 10 метров. Некоторым удалось покинуть льдину самостоятельно, за остальными спасатели отправили специальную технику.
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Пресс-служба МЧС