Часть рыбаков отказалась от эвакуации с дрейфующей льдины на Сахалине
Некоторые рыбаки отказались от помощи спасателей и решили не эвакуироваться с дрейфующей в Охотском море льдины. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«Некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова», — говорится в сообщении.
Рыбаки отказываются покидать льдину. Видео © МЧС России
Напомним, что около 300 рыбаков попали в ловушку, когда от села Мальки до устья реки Долинка образовалась десятиметровая трещина. Некоторые смогли покинуть льдину самостоятельно, а за остальными спасатели отправили спецтехнику.
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МЧС России