Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 21:06

Путин посмертно наградил курского подростка за попытку спасти тонущего товарища

Путин наградил подростка из Курской области медалью «За спасение погибавших»

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Артёма Жердева из Курской области медалью «За спасение погибавших». Указ главы государства опубликован на официальном сайте правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальной ситуации наградить медалью «За спасение погибавших» Артёма Жердева (посмертно)», — сообщается в указе.

Инцидент произошёл 19 июня 2024 года. В тот день Артём шёл рядом с рекой Сейм и заметил, как его 16-летний друг Максим Зорин оказался в воде и начал тонуть. Жердев бросился на помощь, но из-за сильного течения оба ушли под воду. Несмотря на вмешательство сотрудников МЧС, спасти их не удалось.

Бросились в холодную воду: В Дагестане спортсмены вытащили упавших в канал людей
Бросились в холодную воду: В Дагестане спортсмены вытащили упавших в канал людей

Ранее Путин посмертно наградил орденами Мужества двух солдат отряда «Тигр», павших в Курской области вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым. Напомним, что он погиб, когда возвращался с боевого задания. Автомобиль чиновника подорвался на мине.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar