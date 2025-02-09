Бросились в холодную воду: В Дагестане спортсмены вытащили упавших в канал людей

Дагестанские спортсмены Мульдар Мульдаров и Шамиль Изрудинов вытащили людей из канала имени Октябрьской революции в Махачкале. Народ рухнул в воду на машине, а ребята не стали проходить мимо. Об этом рассказали в Минспорте Республики, а также глава Дагестана Сергей Меликов.

Дагестанские спортсмены спасли людей, которые упали в холодную воду на машине. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lifedagestan

«Молодцы, парни! Посмотрел и был впечатлён скоростью, с которой вы приняли решение и провели без преувеличения спасательную операцию. Спасибо вашим родителям и тренерам за правильное воспитание! Уже поручил отметить ваш поступок», — написал глава республики.

Автомобильное происшествие случилось 8 февраля в Махачкале. Автомобиль с несколькими пассажирами упал в канал. На крики о помощи прибежали трое молодых людей и бросились в холодную воду, чтобы спасти пострадавших. Героями оказались спортсмены-ушу-саньдисты, воспитанники спортивной школы «Эндирей» 22-летний Мульдар Мульдаров и 18-летний Шамиль Изрудинов. Имя третьего парня неизвестно, он сразу покинул место событий.

«Наши герои сработали быстро и слаженно, вызволив всех пассажиров и передав их уже в руки медиков. Среди тех, кого спасли были как взрослые, так и несовершеннолетние», — заявили в Минспорте.

Поступок парней также отметил и их тренер Ташов-Гаджи Хасаев. Он рассказал, что ребята очень воспитанные и дисциплинированные спортсмены. Недавно они принимали участие на Чемпионате и Первенстве Дагестана по ушу-саньда в честь Героя России Темирлана Абуталимова.