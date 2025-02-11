Путин посмертно наградил военных, погибших вместе с вице-губернатором Приморья под Курском
Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда «Тигр»
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух солдат отряда «Тигр», павших в Курской области вместе с вице-губернатором Приморья. Указ главы государства размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
«Наградить орденом Мужества Дмитриева Сергея Михайловича, Приморский край (посмертно); Иваровского Александра Алексеевича, Приморский край (посмертно)», — следует из документа.
Напомним, что вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания в Курской области. Его автомобиль подорвался на мине. Также стало известно, что сын Ефремова находится в зоне спецоперации и продолжает сражаться с противником.
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