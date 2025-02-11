Погибшему вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову присвоили звание Героя РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации погибшему вице-губернатору Приморского края и командиру приморского добровольческого батальона «Тигр» Сергею Ефремову. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Также глава региона добавил, что Ефремову посмертно вручён орден «Золотая звезда».

«Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена «Золотая звезда», — рассказал он на церемонии прощания с погибшим.