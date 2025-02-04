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Регион
4 февраля, 09:32

«Геройский человек геройски погиб»: В Кремле почтили память вице-губернатора Приморья

Песков назвал героем погибшего под Курском вице-губернатора Приморья Ефремова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал героем вице-губернатора Приморья, командира приморского добровольческого батальона «Тигр» Сергея Ефремова, который погиб в Курской области, возвращаясь с боевого задания. Соответствующее высказывание спикер Кремля сделал во время брифинга.

«Он герой, его вклад хорошо известен в формирование этого батальона — он был первым его командиром. Геройский человек геройски погиб», — сказал Песков на брифинге.

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Напомним, что Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания в Курской области. Его автомобиль подорвался на мине. Помимо приморского вице-губернатора в машине находился ещё один офицер, он тоже не выжил. Также стало известно, что сын Ефремова находится в зоне спецоперации и продолжает сражаться с противником. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что добровольческий отряд будет переименован в честь погибшего основателя. Сергею Ефремову был 51 год.

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Александр Юнашев
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