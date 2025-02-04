«Геройский человек геройски погиб»: В Кремле почтили память вице-губернатора Приморья

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал героем вице-губернатора Приморья, командира приморского добровольческого батальона «Тигр» Сергея Ефремова, который погиб в Курской области, возвращаясь с боевого задания. Соответствующее высказывание спикер Кремля сделал во время брифинга.

«Он герой, его вклад хорошо известен в формирование этого батальона — он был первым его командиром. Геройский человек геройски погиб», — сказал Песков на брифинге.