Появилось видео с застрявшими на льдине рыбаками в Охотском море

Появилось первое видео с рыбаками, которые застряли на гигантской льдине на Сахалине. На снятых очевидцами кадрах запечатлён гигантский разлом, а также попытки людей перебраться на сушу. Впрочем, сделать это удаётся не всем.

Кадры эвакуации рыбаков. Видео © Telegram / SHOT

По данным МЧС, спасатели уже приступили к эвакуации рыбаков. Задействован вертолёт Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».