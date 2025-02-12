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12 февраля, 03:47

Появилось видео с застрявшими на льдине рыбаками в Охотском море

Появилось первое видео с рыбаками, которые застряли на гигантской льдине на Сахалине. На снятых очевидцами кадрах запечатлён гигантский разлом, а также попытки людей перебраться на сушу. Впрочем, сделать это удаётся не всем.

Кадры эвакуации рыбаков. Видео © Telegram / SHOT

По данным МЧС, спасатели уже приступили к эвакуации рыбаков. Задействован вертолёт Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».

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Напомним, что на отколовшейся льдине могут находиться около 300 человек. Льдина с «пассажирами на борту» дрейфует по Охотскому морю.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Тимур Хингеев
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