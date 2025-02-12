Льдину с сотнями рыбаков оторвало от берега на Сахалине, людей уносит в море

Спасательная операция развернулась на Сахалине из-за отколовшейся льдины с рыбаками. В незапланированный дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек, сообщили в МЧС РФ.

По данным ведомства, от села Мальки до устья реки Долинка образовалась десятиметровая трещина. Вызволять рыбаков из лап стихии отправились шесть спасателей и четыре единицы техники. Также готовится к вылету ведомственный вертолёт.