40 рыбаков оказались в ледовой ловушке в Финском заливе
Спасатели доставили на берег 40 рыбаков, застрявших на льдине в Финском заливе
В Санкт-Петербурге спасатели помогли рыбакам добраться до берега со льда Финского залива, так как они не могли сделать это самостоятельно из-за образовавшейся промоины. Об этом сообщили в МЧС России и в очередной раз предупредили об опасности выходить на лёд.
«40 рыбаков-любителей доставлены на берег со льда Финского залива в Курортном районе. Из-за образовавшейся во льду промоины они не имели возможности вернуться назад», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае рыбак едва не ушёл под воду вместе с автомобилем, который провалился под лёд. Как пишут местные телеграм-каналы, инцидент произошёл в районе посёлка Тавричанка. Водитель до последнего пытался спасти свою «ласточку». Так, он продолжал сидеть в салоне и черпать воду миской, когда машина уже наполовину погрузилась под лёд.