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2 февраля, 13:17

40 рыбаков оказались в ледовой ловушке в Финском заливе

Спасатели доставили на берег 40 рыбаков, застрявших на льдине в Финском заливе

Петербургские спасатели вызволили рыбаков. Фото © Telegram / МЧС России

Петербургские спасатели вызволили рыбаков. Фото © Telegram / МЧС России

В Санкт-Петербурге спасатели помогли рыбакам добраться до берега со льда Финского залива, так как они не могли сделать это самостоятельно из-за образовавшейся промоины. Об этом сообщили в МЧС России и в очередной раз предупредили об опасности выходить на лёд.

Петербургские спасатели вызволили рыбаков. Фото © Telegram / МЧС России

Петербургские спасатели вызволили рыбаков. Фото © Telegram / МЧС России

«40 рыбаков-любителей доставлены на берег со льда Финского залива в Курортном районе. Из-за образовавшейся во льду промоины они не имели возможности вернуться назад», — уточнили в ведомстве.

В Приморье тигр до смерти загрыз рыбака
В Приморье тигр до смерти загрыз рыбака

Ранее сообщалось, что в Приморском крае рыбак едва не ушёл под воду вместе с автомобилем, который провалился под лёд. Как пишут местные телеграм-каналы, инцидент произошёл в районе посёлка Тавричанка. Водитель до последнего пытался спасти свою «ласточку». Так, он продолжал сидеть в салоне и черпать воду миской, когда машина уже наполовину погрузилась под лёд.

Татьяна Миссуми
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