40 рыбаков оказались в ледовой ловушке в Финском заливе

В Санкт-Петербурге спасатели помогли рыбакам добраться до берега со льда Финского залива, так как они не могли сделать это самостоятельно из-за образовавшейся промоины. Об этом сообщили в МЧС России и в очередной раз предупредили об опасности выходить на лёд.

Петербургские спасатели вызволили рыбаков. Фото © Telegram / МЧС России

«40 рыбаков-любителей доставлены на берег со льда Финского залива в Курортном районе. Из-за образовавшейся во льду промоины они не имели возможности вернуться назад», — уточнили в ведомстве.