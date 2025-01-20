Спасал «ласточку» до последнего: В Приморье рыбак пытался вычерпать воду из тонущей машины миской
В Приморье рыбак пытался вычерпать воду из тонущего автомобиля миской
В Приморском крае рыбак едва не ушёл под воду вместе с автомобилем, который провалился под лёд. Как пишут местные телеграм-каналы, инцидент произошёл в районе посёлка Тавричанка.
Попытки спасения машины сняли проходящие мимо рыбаки. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье
На кадрах с места видно, как водитель до последнего пытался спасти свою «ласточку». Так, он продолжал сидеть в салоне и черпать воду миской, когда машина уже наполовину погрузилась под лёд. В результате дорогущий немецкий «ауди» ушёл под воду.
«Черпай, черпай, тонет!» — поддерживали мужчину мимо проходящие рыбаки.
Ранее Life.ru писал, что в Хабаровском крае рыбаки спасли пьяного водителя, который провалился под лёд на внедорожнике. Очевидцы рассказали, что мужчина смог самостоятельно выплыть из салона, но ему тут же начало сводить руки и ноги от холода.
Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье